Пообещавший с сегодняшнего дня «начать лечить» людей Лукашенко посетил «красную зону» в ковид-отделении
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил «красную зону» Минской областной клинической больницы. Накануне он отреагировал на обвинения в том, что не занимается борьбой с COVID-19, и пообещал «начать лечить» людей.
Telegram-канал Sputnik Беларусь опубликовал видео посещения больницы. В ковид-отделении Лукашенко надел маску.
Он зашел в палату к больным и расспросил врача о поражении легких пациентов, обеспечении кислородом и сатурации.
Ранее Лукашенко неоднократно посещал больных коронавирусом. Президент отвечал, зачем он это делает.
Накануне состоялось совещание, на котором Лукашенко возмутился, что «президента потеряли» и он «не лечит людей». Глава государства объяснил, что в его ведении многие вопросы: в том числе уборка кукурузы, санкции.