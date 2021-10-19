«Не страна, а детский сад - президента потеряли»: Лукашенко отреагировал на инсинуации
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по эпидситуации по коронавирусу и принимаемым мерам отреагировал на инсинуации, что он не занимается борьбой с COVID-19. Глава республики заявил, что не может «с утра до вечера заниматься лечением людей».
Он напомнил о многочисленных вопросах в ведении президента. Это, в частности, уборка кукурузы, осенние полевые работы.
«И санкции, вроде, нам ввели - я тоже должен быть в теме», - сказал Лукашенко.
В итоге президент заметил: «Не страна, а детский сад. Президента потеряли: ах, он не лечит людей». Лукашенко пообещал с завтрашнего дня «начать лечить». Его слова приводит пресс-служба.
Ранее президент Беларуси назвал дату возможного государственного переворота. Она совпадет с референдумом по Конституции.