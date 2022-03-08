Помощник Путина не захотел комментировать, «что говорит украинская сторона во время переговоров и после них»
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что стороны рано или поздно найдут решение в вопросе признания Крыма и Донбасса. Политик заявил, что украинцы говорят об этом фразой «практически невозможно». Он поразмышлял, что между словами «совсем невозможно» и «практически невозможно» есть разница.
Собеседник Мединского отметил, что украинская делегация считает обсуждение Крыма и Донбасса неприемлемым. На это помощник президента сказал: «Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них».
Мединский заявил, что вопрос признания Крыма и Донбасса - первостепенный для России и россиян.
«Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение», - сказал он в беседе с RT.
Напомним, Россия и Украина трижды встречались за столом переговоров с начала военной операции. Встречи проходили в Беларуси 28 февраля, 3 и 7 марта.
На второй встрече стороны договорились о создании гуманитарный коридоров, но они не работали. Вчерашние переговоры Мединский описал словами «ожидания не оправдались».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. За это против РФ стали вводить масштабные санкции. В результате Россия заняла первое место в мире по количеству наложенных на нее ограничений. Их насчитывается 5530. На втором месте оказался Иран - против страны действует 3616 ограничений.