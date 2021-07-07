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Политика
«Пользы нет»: Россия перестанет принимать участие в ПА ОБСЕ
7 июля, 2021 11:25
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ, убежден, что нашей стране необходимо немного дистанцироваться от участия в заседаниях организации.
«В данный момент пользы от этого для России нет, взять какую-то паузу было бы неплохо», – цитирует Толстого РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что российские делегаты накануне вновь себя проявили на заседании в ПА ОБСЕ, а именно покинули встречу в знак протеста.
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