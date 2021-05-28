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Русская планета
Политика

«Поляки вообще могут замерзнуть»: санкции против Беларуси нанесут вред многим европейским государствам

Лилия Караева
28 мая, 2021 15:57
2 мин
Лилия Караева
28 мая, 2021 15:57
2 мин
Газопровод
Dmitry Chasovitin/Global Look Press

От введения запрета на транзит российского газа через Беларусь больше всего пострадают Польша и расположенная рядом Литва. Поляки вообще могут замерзнуть и остаться без электричества.

Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков: он оценил возможные последствия газовых санкций против республики.

По его словам, в случае принятия запрета, ФРГ рискует потерять около 20 млрд кубов дешевого транзита. Через Беларусь проходить главная магистраль - газопровод «Ямал – Европа». Он обладает мощностью 33 млрд кубов газа в год.

Владельцем белорусского участка является «Газпром», польского - EuRoPol, немецкого - WINGAS. Основные потери в случае санкций понесут они.

Решение о газовых санкциях, считает эксперт, не поддержит Польша. Она не только получает газ по трубопроводу, но и хорошо зарабатывает на транзите.

«Для Варшавы это прямые экономические потери и срыв подготовки к отопительному сезону: поляки могут вообще замерзнуть и остаться без электричества», – сказал Юшков.

Таким образом, считает эксперт, ЕС откажется от введения санкций, поскольку они «нанесут вред многим европейским государствам».

О том, что Евросоюз нашел сильный финансовый мотив для Москвы остановить поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщалось накануне.

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ТЕГИ
Беларусь
Польша
Литва
Евросоюз
Последствия
Газовые санкции
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