Евросоюз нашел сильный финансовый мотив для Москвы остановить поддержку Лукашенко

Политика

Евросоюз обсуждает два направления санкций по Беларуси. Одно из них - запрет на транзит российского газа через Беларусь: это стало бы сильным финансовым мотивом для Москвы остановить поддержку белорусского лидера Александра Лукашенко, считают в Европе.

В случае введения запрета Россия будет вынуждена увеличить перекачку газа через Украину. Как итог, главный плательщик налогов в республике «Газпром трансгаз Беларусь» останется без прибыли.

Кроме того, Россия потеряет возможность транзита по трубопроводу «Ямал Европа». Про два обсуждаемых варианта санкций пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

В Евросоюзе посчитали - запрет на транзит российского газа нанесет больший финансовый удар по республике, нежели санкции против «Беларуськалия».

Евросоюз примет санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair. Инцидент расценили как нарушение международных правил.