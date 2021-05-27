«Получит последним лечение»: Кадыров захотел поставить в конец списка на медпомощь отказавшихся вакцинироваться

Политика

Рамзан Кадыров предложил оказывать медицинскую помощь отказавшимся делать прививку от COVID-19 жителям Чечни в последнюю очередь.

Такую инициативу глава региона озвучил на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе c COVID-19. Как отметил Кадыров, власти не прибегают к жестким мерам, а рассчитывают сформировать у людей коллективный иммунитет посредством вакцинации.

«А если он и тогда [будет] не согласен [делать прививку], я говорю — он получит последним лечение», — сообщил глава Чечни, комментируя нежелание некоторых жителей вакцинироваться. «Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода», — отметил он, сообщают «Открытые медиа».

Тем временем, в ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.