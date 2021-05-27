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«Получит последним лечение»: Кадыров захотел поставить в конец списка на медпомощь отказавшихся вакцинироваться

Артем Денисов
27 мая, 2021 00:04
1 мин
Артем Денисов
27 мая, 2021 00:04
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров предложил оказывать медицинскую помощь отказавшимся делать прививку от COVID-19 жителям Чечни в последнюю очередь.

Такую инициативу глава региона озвучил на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе c COVID-19. Как отметил Кадыров, власти не прибегают к жестким мерам, а рассчитывают сформировать у людей коллективный иммунитет посредством вакцинации.

«А если он и тогда [будет] не согласен [делать прививку], я говорю — он получит последним лечение», — сообщил глава Чечни, комментируя нежелание некоторых жителей вакцинироваться. «Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода», — отметил он, сообщают «Открытые медиа».

Тем временем, в ресторанах Москвы необходимо создать зоны, куда будут пускать только привитых от коронавируса людей. С таким предложением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее по теме:  Сегрегация 21 века: Мэр Собянин хочет создать в столице отдельные зоны только для «привилегированных» лиц
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ТЕГИ
Коронавирус
Вакцина
Чечня
Кадыров
Вакцинация
Медпомощь
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