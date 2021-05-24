Польша возбудила уголовное дело по факту «лишения свободы» пассажиров самолёта Ryanair

Политика

Польша отреагировала на инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщения о том, что его хотят сбить.

Генпрокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту вынужденного приземления самолёта.

Как отметил пресс-секретарь ведомства Лукаш Лапчиньский, речь в разбирательстве будет идти об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишении свободы его пассажиров», передаёт ТАСС.

Ранее глава авиакомпании Ryanair заявил о том, что на борту «заминированного» самолёта находились сотрудники белорусского КГБ.