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Политика
Польша возбудила уголовное дело по факту «лишения свободы» пассажиров самолёта Ryanair
24 мая, 2021 12:00
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Фото: Pixabay
Польша отреагировала на инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщения о том, что его хотят сбить.
Генпрокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту вынужденного приземления самолёта.
Как отметил пресс-секретарь ведомства Лукаш Лапчиньский, речь в разбирательстве будет идти об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишении свободы его пассажиров», передаёт ТАСС.
Ранее глава авиакомпании Ryanair заявил о том, что на борту «заминированного» самолёта находились сотрудники белорусского КГБ.
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