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Политика
На борту экстренно севшего в Минске самолёта были сотрудники белорусского КГБ
24 мая, 2021 11:26
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Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири сделал заявление, касающееся инцидента с экстренно севшим в Минске самолётом, на борту которого находился разыскиваемый белорусскими властями оппозиционер Роман Протасевич.
По его словам, с рейса сошли не только обычные граждане, но также и сотрудники КГБ возглавляемой Александром Лукашенко страны. Сколько их было, О’Лири не уточнил. Лишь добавил, что в настоящее время расследованием данного события занимаются власти Евросоюза и НАТО, им b предстоит выяснить детали.
«Посадка самолёта была актом спонсируемого государством пиратства», — цитирует главу авиакомпании ТАСС.
Ранее стало известно, что Беларусь сама намерена расследовать инцидент с «заминированным» самолётом, уже создана специальная комиссия.
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