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Беларусь сама расследует инцидент с «заминированным» самолётом. Создана комиссия

Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 10:45
1 мин
Марьям Ибрагимова
24 мая, 2021 10:45
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Власти Беларуси оперативно создали комиссию, которая займётся расследованием ситуации, связанной с экстренной посадкой «заминированного» самолёта Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

Известно, что комиссия образована в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций РБ.

«Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — цитирует представительницу департамента РИА Новости.

Известно, что СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Ранее стало известно о том, что США и страны Европы призвали «закрыть небо» над Беларусью, ввести санкции против Минска и ограничить возможности страны из-за задержания Протасевича.

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Беларусь
Самолет
Ryanair
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Роман Протасевич
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