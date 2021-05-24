Беларусь сама расследует инцидент с «заминированным» самолётом. Создана комиссия

Политика

Власти Беларуси оперативно создали комиссию, которая займётся расследованием ситуации, связанной с экстренной посадкой «заминированного» самолёта Ryanair, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич.

Известно, что комиссия образована в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций РБ.

«Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — цитирует представительницу департамента РИА Новости.

Известно, что СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Ранее стало известно о том, что США и страны Европы призвали «закрыть небо» над Беларусью, ввести санкции против Минска и ограничить возможности страны из-за задержания Протасевича.