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Политика
Польша разочаровалась в США из-за «Северного потока – 2»
9 июня, 2021 15:48
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Gazprom/Instagram.com/Global Look press
Власти Польши разочарованы решением США относительно «Северного потока – 2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравеццкий.
Вашингтон констатировал, что помешать строительству газопровода практически невозможно, поскольку он почти достроен. США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это своими национальными интересами.
По словам Маровецкого, Варшава очень разочарована недавним решением Вашингтона, тем более, что «в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие «Северного потока 2», - пишет «РИА Новости».
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