Польша проиграла условную войну России на пятый день и засекретила это

Политика

В Польше прошли крупнейшие учения, которые моделировали войну с Россией. Поляки проиграли на пятый день, а результаты учений засекретили.

Об этом написало издание Interia со ссылкой на источники. В операции участвовали несколько тысяч офицеров. Помимо имеющейся военной техники при моделировании войны учитывалось новейшее вооружение, которое еще не поступило в армию.

По плану, поляки должны были принять удар с востока - там страна граничит с Беларусью и Россией - и держать оборону 22 дня. Однако на четвертый день без боя сдались Люблин и Белосток. На пятый день противник вел бои за Варшаву - были заблокированы стретигические порты, передовые подразделения армии потеряли от 60% до 80% личного состава.

«Фактически, через пять дней война была проиграна, и польские вооруженные силы были уничтожены», - подытожило издание.

За учениями наблюдал президент Польши Анджей Дуда. Итоги операции засекретили.

Ранее сообщалось, что ядерная война России и США становится очень реальной перспективой.