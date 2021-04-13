Польша ответила на обвинения от властей Беларуси

Политика

Командование вооруженных сил Польши заявило, что польские самолёты вооруженных сил не нарушали границы воздушного пространства Беларуси. Так ведомство ответило на обвинения от белорусского Минобороны.

Польская сторона отметила, что воздушное пространство находится под постоянным контролем. Кроме того, в обозначенное Беларусью время, самолёты Польши вообще не выполняли полётов на приграничной территории.

«Военные воздушные суда 12 апреля в вечерние часы не выполняли полетов вблизи государственной границы Белоруссии и Польши», - цитирует сообщение командования вооруженных сил Польши РИА «Новости».

Напомним, ранее белорусское Минобороны заявило, что 12 апреля государственную границу нарушило неустановленное воздушное судно со стороны Польши. Для прояснения ситуации ведомство вызвало польского атташе по вопросам обороны.