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Политика
Неустановленное воздушное судно нарушило белорусскую границу со стороны Польши
13 апреля, 2021 16:39
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Pixabay
Неустановленное воздушное судно нарушило белорусскую границу со стороны Польши. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.
Нарушение границы было зафиксировало 12 апреля. Неустановленное судно появилось в воздушном пространстве Беларуси со стороны Польши.
Для прояснения обстоятельств инцидента в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Украина ввела особый режим в приграничных с Беларусью районах.
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