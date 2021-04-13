Политика

Неустановленное воздушное судно нарушило белорусскую границу со стороны Польши. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Нарушение границы было зафиксировало 12 апреля. Неустановленное судно появилось в воздушном пространстве Беларуси со стороны Польши.

Для прояснения обстоятельств инцидента в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Украина ввела особый режим в приграничных с Беларусью районах.