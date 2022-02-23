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Политика
Польша очень хочет наложить отдельные от ЕС санкции против России — увы, экономика не позволяет
23 февраля, 2022 12:36
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Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
Власти Польши с радостью ввели бы против России свои санкции, отдельные от ЕС, но, к сожалению, экономика государства пока не настолько мощная. Соответствующей мыслью с журналистами поделился премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Сотрудники СМИ спросили его, откажется ли Варшава, например, от поставок угля в связи с тем, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Моравецкий, в свою очередь, пояснил, что самые серьезные санкции против РФ введет «весь Запад», они будут иметь реальные последствия, а Польша пока не способна объявить об ограничениях, которые действительно смогли бы нанести «удар» по России, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что список антироссийских санкций ЕС должен возглавить лидер РФ Владимир Путин.
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