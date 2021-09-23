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Политика
Польша купит 250 танков у американцев и разместит их на границе с Беларусью
23 сентября, 2021 11:25
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US Army/via Globallookpress.com
Польша решила купить у американцев танки. Известно, что Министерство обороны республики собирается разместить бронированные боевые машины на границе с Беларусью.
По словам главы ведомства Мариуша Блащака, Польша купит у Соединённых Штатов Америки 250 танков Abrams, которые будут «дислоцироваться на востоке нашей страны», — цитирует Министра обороны ФАН.
Ранее стало известно о том, что Литва предоставила мигрантам чуть больше возможностей для въезда в страну, но при этом всё осложнила.
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