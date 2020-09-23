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Оппозиционного политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления «Новичком».

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении на сайте клиники.

Напомним, Алексей Навальный со своим пресс-секретарем 20 августа летели из Томска в Москву. После взлета политику стало плохо, он вышел в уборную и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован. Не приходя в сознание он впал в кому.

Немецкая пресса со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утревждала, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля. По словам специалистов, яд мог быть подмешан в чай политика или быть подсыпан на край чашки, из которой он пил. Алексей Навальный должен был умереть в самолете, однако выжил благодаря оперативной реакции пилотов и вовремя введенному омскими врачами атропину.

Однако в ходе недавного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном глава России Владимир Путин заявил, что Навальный мог принять яд самостоятельно. На это оппозиционер накануне крайне едко отреагировал в своем Instagram.