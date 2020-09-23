Полное выздоровление возможно: Немецкие врачи выписали Алексея Навального
Оппозиционного политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления «Новичком».
«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении на сайте клиники.
Напомним, Алексей Навальный со своим пресс-секретарем 20 августа летели из Томска в Москву. После взлета политику стало плохо, он вышел в уборную и потерял сознание. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован. Не приходя в сознание он впал в кому.
Немецкая пресса со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утревждала, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля. По словам специалистов, яд мог быть подмешан в чай политика или быть подсыпан на край чашки, из которой он пил. Алексей Навальный должен был умереть в самолете, однако выжил благодаря оперативной реакции пилотов и вовремя введенному омскими врачами атропину.
Однако в ходе недавного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном глава России Владимир Путин заявил, что Навальный мог принять яд самостоятельно. На это оппозиционер накануне крайне едко отреагировал в своем Instagram.