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Политика
Полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме
1 октября, 2021 13:07
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Руководителя фракции Коммунистической партии России в Мосгордуме Николая Зубрилина задержали полицейские. Об этом сообщила депутат Екатерина Енгалычева.
«Что ни день, то новые задержания! Ну когда же этот беспредел закончится? Просто позорище нереальное», — написала она в своём Telegram-канале.
Накануне стало известно о задержании главного коммуниста Хабаровского края за организацию мероприятия против фальсификации выборов.
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