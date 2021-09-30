«Охота» на сторонников КПРФ продолжается: в Хабаровске схватили главного коммуниста региона
Первого секретаря Хабаровского краевого комитета Коммунистической партии России Петра Перевезенцева схватили силовики. Против него составили протокол об административном задержании на 48 часов.
«За проведение мероприятия против фальсификаций выборов 2021, против трёхдневного голосования, за не признание результатов выборов», - пояснил политик в своем Instagram-аккаунте.
Перевезенцев добавил, что речь идет о несогласованной пресс-конференции, которая состоялась 24 сентября на открытом воздухе по итогам выборов. Коммунист пояснил, что в тот день не было возможности собрать сторонников в крайкоме, поэтому местом встречи стала улица. «За это меня задержали», - цитирует первого секретаря местного отделения КПРФ DVHAB.
Ранее сообщалось об аресте юриста КПРФ, готовившего иски против итогов дистанционного электронного голосования.