Полицейские задержали в Петербурге женщину с пачкой фальшивых бюллетеней — её «ждали» в УИК
В Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая пыталась пронести в избирательный участок №2188, расположенный в Центральном районе города, фальшивые бюллетени.
Известно, что она пыталась сбежать, однако силовики не позволили ей просто так уйти от ответственности и вызвали наряд к 22-у дому на Гагаринской улице.
На видео видно, как нарушительница тут же кому-то позвонила и сказала в трубку: «Маша, меня задержали». Кому именно она сообщила о «проваленном плане», неизвестно, комментировать ситуацию на камеру она отказалась.
При этом на вопрос полицейского есть ли в её сумке фальшивые бюллетени, женщина уверенно дала отрицательный ответ, а после и вовсе заявила, что не знает, кому принадлежит «эта сумка», которую она держит в руках.
Прибывший на место наряд потребовал «раскрыть секреты» и обнаружил большую пачку поддельных бюллетеней в «неизвестно» кому принадлежащей сумке.
Как отмечает корреспондент «Дождя»* Богдан Бакалейко, председатель избирательного участка знала о предстоящем вбросе, поскольку до этого разговаривала с женщиной в машине.
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*«Дождь» - признан в РФ СМИ-иноагентом.