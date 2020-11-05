Политолог предрек гражданскую войну в США из-за дочери Дональда Трампа

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Действующий президент США Дональд Трамп на втором сроке будет вести себя иначе, чем во время первого, считает политолог Сергей Марков.

По его словам, глава Белого дома будет готовить преемника. «Я думаю, что Трамп второго срока будет отличаться от Трампа первого срока», — сказал эксперт. Он считает, что Трамп будет стараться войти в историю. Также он будет готовить свою дочь Иванку в качестве следующего президента США и делать все для ее победы на будущих выборах.

Марков не исключил, что после этого в стране начнется настоящая гражданская война, в которую России вмешиваться не стоит, сообщает телеканал «360».

Тем временем, в условиях затягивания процесса подсчета голосов и при нескольких раскладах в голосовании еще не определившихся штатов в США может сложиться ситуация, при которой действующий президент Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден наберут равное количество голосов выборщиков. Описаны четыре подобных сценария.