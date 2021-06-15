«Политических» в Беларуси начали вносить в особые списки. Их составляют в атмосфере строгой секретности
Следственные органы в Беларуси готовят списки лиц, которые могут попасть под политическую амнистию. Предварительно, в него включат тех, кто проходил по «мелочам», например, за нанесение надписей.
О подготовке списков рассказал источник в следственных органах. По его словам, списки составляют в атмосфере строгой секретности.
Документ о политической амнистии уже готов - он выпущен для служебного пользования.
Собеседники «Нашей Нивы» рассказали: «Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена».
Информация издания согласуется с данными о том, что политзаключенным в Беларуси предлагают писать покаянные письма из тюрем и даже из СИЗО.
По данным на сегодняшний день, в республике насчитывается 481 политзаключенный. Такие сведения приводят правозащитные сообщества.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обучить студентов стрельбе. Он не исключил начала войны.