Политический скандал оставил Россию без крупной атомной сделки
Президент Чехии Милош Земан подписал так называемый «низкоуглеродный закон». Среди прочего, он устанавливает запрет на участие фирм из России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Об этом сообщили чешские СМИ.
Ранее законопроект получил одобрение обеих плата парламента Чехии. Документ ограничил перечень партнёров, которые могут быть потенциальными участниками строительства атомного энергоблока. Теперь участвовать в тендере смогут только страны, которые являются членами международного договора о госзаказах от 1996 года. Ни Россия, ни Китай его членами не являются.
Заявки на участие в строительстве атомного энергоблока подавал российский «Росатом» и китайская China General Nuclear Power. Также проектом заинтересовались компании из Франции, южной Кореи и США. Появление в списке претендентов на строительство компаний из РФ и КНР вызвало критику в Сенате и парламенте. Чешские политики расценили это как угрозу для безопасности страны, передаёт РИА «Новости».
Неприятие партнеров из РФ подогрел политический скандал вокруг взрывов во Врбетице, в которых обвиняются российские спецслужбы.