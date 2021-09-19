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Политика
Полетели первые «головы» глав избирательных участков из-за вбросов
19 сентября, 2021 16:37
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Youtube / ЦИК России
Центризбирком освободил от должности ряд глав участковых избирательных комиссий, где были выявлены вбросы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По её словам, на избирательных участках подтвердились восемь случаев вбросов. Это произошло в шести регионах РФ. В частности, подобные случаи были обнаружены в Адыгее, еще три – в Брянской области. Также известно о случае вброса в Кемеровской области.
Бюллетени на всех участках, где были зафиксированы вбросы, аннулированы. Председатели участковых комиссий от должности освобождены, передаёт Znak.com.
Ранее Памфилова продемонстрировала, что некоторые особенности голосования могут быть трактованы как вбросы. Для этого она предложила журналистам опустить в урну сразу несколько бюллетеней.
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