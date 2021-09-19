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Политика
Глава ЦИК Элла Памфилова «организовала» вбросы бюллетеней
19 сентября, 2021 15:03
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Youtube / РИА Новости
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила журналистам попробовать опустить в урну пачку бюллетеней. Так она проиллюстрировала «элементарное голосование», которое некоторые расценили как вбросы.
По словам Памфиловой, в некоторых регионах гражданам выдают до 9 бюллетеней. На фоне поступающих жалоб она вспомнила как сама голосовала, и что ей выдали четыре бюллетеня по 60 сантиметров. Положить их в урну сразу не получилось.
Памфилова предложила присутствующим в информационном центре ЦИК журналистам попробовать опустить в урну несколько бюллетеней самостоятельно. У сотрудников СМИ это вызвало затруднения и потребовало усилий.
«Это что, вброс? А это расценивалось как вброс», - приводит слова главы ЦИК «РБК».
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