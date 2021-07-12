Поймали всех: Белорусские силовики заявили о задержании членов террористических ячеек
Белорусский гостелеканал «ОНТ» сообщил, что все причастные к деятельности террористических ячеек на территории республики задержаны. В настоящее время они дают признательные показания.
«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания», — сообщили в эфире «ОНТ».
Телеканал пояснил, что данные о задержании были получены от белорусского Комитета государственной безопасности.
По словам телеведущего, с задержанными проводят следственные действия сразу по ряду эпизодов. Речь идёт о попытке устроить поджог лесозаготовительной техники под Минском, попытке уничтожить узел связи Военно-морского флота России, а также о покушении на журналиста Григория Азаренка, передаёт «ТАСС».
Напомним 2 июля, на выступлении в честь Дня независимости Беларуси, президент Александр Лукашенко заявил, что в республике были вскрыты террористические ячейки. Он заявил, что к их деятельности причастны сразу пять стран.