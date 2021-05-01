Погранслужба Киргизии: Таджикистан обстреливает жилые дома граждан

Политика

Военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам жителей Киргизии в селе Арка, заявили в погранслужбе страны.

«По состоянию на 12:45 (09:45 мск) 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Таджикистан стягивает к границе колонны военной техники, пишет «Интерфакс».

В Киргизии 1 и 2 мая объявлен двухдневный траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном.

Новый виток обострения конфликта двух стран произошел 28 апреля. Очередная стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной», которая позже переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана.

По последним данным в результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120.