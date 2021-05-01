Власти Киргизии объявили траур по жертвам конфликта с Таджикистаном

Политика

В Киргизии объявлен двухдневный траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике», - говорится в сообщении.

На всей территории Киргизии приспущены государственные флаги, власти рекомендуют отменить развлекательные телепередачи и мероприятия.

По последним данным в результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120.

Новый виток обострения конфликта двух стран произошел 28 апреля. Очередная стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной», которая позже переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана. После переговоров стороны смогли прекратить конфликт, пишет ТАСС.