Поездку Ройзмана на форум «Объединенных демократов» судья оценила в пять тысяч рублей
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заплатит за свое участие на встрече «Объединенных демократов» пять тысяч рублей. Изначально такое решение приняла судья судебного участка № 8, вменив политику статью 20.33 («Участие в деятельности нежелательной организации»), сейчас Октябрьский районный суд оставил в силе это решение.
Адвокат Ройзмана Юлия Федотова заявляет, что судья не смог объяснить, в чем именно виновен Ройзман. Они вместе с подзащитным готовы, если потребуется, дойти с жалобами на это решение до ЕСПЧ, передает Znak.com.
Форум «Муниципальная Россия», в котором, в том числе, спикером был Ройзман, состоялся в Москве 13 марта. Во время встречи были задержаны 200 участников. Активистов доставили в полицию, где на них составили протоколы. Правоохранители полагают что организацией форума занималась «Открытая Россия», признанная нежелательной организацией и ныне ликвидированная.
Накануне бывший глава аппарата думы Екатеринбурга Георгий Бурмистров рассказал, как семь лет назад «не стал цепляться за высокую должность» и покинул пост, чтобы не давать ложных показаний против Ройзмана. Подробнее откровения отставного политика можно прочитать здесь.