«Им хотелось отправить его на нары»: Кто «прикрыл тыл» Ройзману семь лет назад
Экс-руководитель аппарата думы Екатеринбурга Георгий Бурмистров семь лет назад «не стал цепляться за высокую должность» и покинул пост, чтобы не давать ложных показаний против тогдашнего главы города Евгения Ройзмана.
«...Силовики предложили сделку: ложные показания против шефа, взамен: гарантии моей неприкосновенности. Очень уж им хотелось отправить его на нары. Эту историю отверг. С детства как-то учили, врать не хорошо. Не закладывай, не доноси. — рассказывает спустя семь лет Бурмистров в своем Facebook. — Для устрашения мне показали «черновой» вариант документов об аресте с моей фамилией».
На фоне этих угроз, обысков у самого Ройзмана по делу об убийстве Ольги Ледовской, по словам Бурмистрова, он в 2014 году и ушел в отставку.
«За свою высокую должность цепляться не стал. Карьеру, кабинет, служебный авто с номером «ААА» оставил. Расчитывал, как обыватель им буду не так интересен. Потаскают на допросы. И устанут «нет» слышать. Так и вышло», — пишет он.