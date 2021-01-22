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Подробности не опубликованного разговора Путина по Навальному с главой Евросовета появились

Лилия Караева
22 января, 2021 15:37
2 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 15:37
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого в том числе обсуждалась ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. Детали беседы привел европейский политик, Кремль подтвердил разговор, но подробности не раскрыл.

Мишель написал в Twitter, что потребовал «немедленно освободить» Навального из СИЗО, и призвал «полностью и безоговорочно уважать права» политика.

«В ЕС едины в своём осуждении задержания Алексея Навального и призывают к его немедленному освобождению. Россия должна срочно приступить к полному и прозрачному расследованию покушения на него», - написал глава Евросовета.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что «по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А. Навального». Других подробностей не приводится.

Ранее источники, близкие к руководству России, сообщили о решении Кремля посадить Навального в тюрьму на несколько лет.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Алексей Навальный
телефонный разговор
Шарль Мишель
2 мин
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