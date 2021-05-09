Подписанный Лукашенко декрет о передаче власти в случае его убийства «нужен и оправдан»

Политика

Подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко декрет о переходе власти Совету безопасности прокомментировал председатель Федерации профсоюзов республики (ФПБ) Михаил Орда. Он объяснил: раз документ принят, значит нужен.

Речь идет о декрете «О защите суверенитета и конституционного строя».

«Если такой декрет принят сегодня, значит, он нужен и оправдан», - сказал Орда журналистам, отметив, что любая страна принимает документы, исходя из ситуации. Его слова приводит БелТА.

Декрет о переходе власти он охарактеризовал как новый защитный механизм.

«Как говорят, всегда надо держать порох сухим. И если мы не будем об этом думать, то всегда найдутся те, кто захочет нас испытать. А мы всегда должны быть к этому готовы», - заявил руководитель ФПБ.

Лукашенко избрал 9 мая для подписания декрета о передаче власти в случае своей гибели. Документ предусматривает переход полномочий президента Совбезу, который возглавляет премьер-министр.