«Подозрительная» ракета «Искандера»

Минобороны РФ впервые обнародовало данные о крылатой ракете 9М729, входящей в арсенал оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». На подобный шаг военное ведомство пошло в связи с тем, что США продолжают обвинять Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней дальности и малой дальности (ДРСМД).

Данный документ был заключён 8 декабря 1987 года между СССР и Соединёнными Штатами на бессрочный период. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из ДРСМД из-за нежелания РФ соблюдать его условия.

ДРСМД предусматривал ликвидацию, а также запрет на разработку и производство баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. До 1991 года Москва утилизировала ОТРК «Пионер», «Темп-С», ракеты Р-12, Р-14. Также в качестве жеста доброй воли СССР избавился от комплекса 9К714 «Ока» дальностью до 400 километров (в 1990-е годы на основе «Оки» был разработан «Искандер»).

В общей сложности СССР уничтожил 1846 ракет средней и меньшей дальности, и 117 объектов, имеющих отношение к инфраструктуре эксплуатации запрещённого оружия. США ликвидировали вдовое меньше ракет (комплексы семейства «Першинг») и 32 объекта, связанных с ними.

Неравный обмен

В позднем СССР и в Российской Федерации ДРСМД неоднократно подвергался критике. Обмен с американцами оказался неравным. К тому же Договор не распространялся на ракеты морского базирования — «Томагавки», которые до сих пор составляют основу боевой мощи ВМС США.

Ещё одним недостатком ДРСМД был его двусторонний характер. Сейчас ракеты дальностью 500-5500 километров стоят на вооружении как минимум четырёх держав — Китая, Индии, Ирана, Северной Кореи. И они не проявляют желания связывать себя узами ДРСМД.

Иными словами, от сокращения ракет средней и меньшей дальности Россия не выиграла. В то же время более чем на 30 лет Москва обезопасила свои рубежи от возможных атак «Першингов» с подлётным временем 10 минут. А с созданием «Искандера» в конце 1990-х годов РФ обрела оружие, способное с западных рубежей наносить непоправимый ущерб части военной инфраструктуры НАТО.

Неудивительно, что в США появились опасения по поводу того, что Москва обладает технологической возможностью разработать боеприпасы дальностью свыше 500 километров. В частности, обвинения Соединённых Штатов касаются ракеты 9М729. По этому поводу 23 января в здании на Фрунзенской набережной состоялся брифинг начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.

«Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса «Искандер-М». Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов», — пояснил Матвеевский.

Генерал сообщил, что длина транспортно-пускового контейнера 9М729 и самой ракеты увеличилась 53 сантиметра из-за установки более мощного боезаряда и «нового бортового комплекса управления». Предупреждая вопросы о дальности, начальник Ракетных войск и артиллерии заявил, что 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.

«Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны», — сказал Матвеевский, пояснив, что войсках осуществляется хранение ракет и содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

Чтобы снять подозрения в увеличении объёмов топлива на 9М729, Матвеевский отметил, что её топливная система идентична ракете-предшественнице. При этом масса 9М729 оказалась больше, но из-за установки дополнительной аппаратуры, о которой говорилось выше. Более того, максимальная дальность 9М729 уменьшилась на 10 километров, до 480 километров.

«Изменившиеся по длине габаритные размеры ракеты 9М729 и ее контейнера не позволяют разместить его на самоходной пусковой установке взамен изделия 9М728. Поэтому для ракеты 9М729 разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки. Кроме того, на нем размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728 как на старой пусковой установке», — добавил Матвеевский.

Начальник Ракетных войск и артиллерии не стал скрывать, что 9М729 запускалась с полигона Капустин Яр, который наверняка находится под наблюдением американских спутников. Однако вместе с этой ракетой на полигоне испытывались другие боеприпасы дальностью свыше 500 километров. Таким образом Матвеевский как бы намекает США, что они могли перепутать типы запускаемых ракет.

Ответ и предупреждение

Комментируя представленные на брифинге данные, Матвеевский подчеркнул, что они «наглядно демонстрируют нашу повышенную транспарентность в области ракетостроения». Конечно, в подобном заявлении есть определённая доля лукавства. Например, развёрнутого ответа на обвинения США Минобороны РФ не давало вплоть до 23 января 2019 года.

Также на Фрунзенской набережной не раскрывают даже общих характеристик другой «подозрительной» ракеты РС-26 «Рубеж» (модернизированная версия РС-24 «Ярс», стоящего на вооружении РВСН). Вашингтон полагает, что РС-26 может поражать цели на дальности менее 5,5 тысячи километров.

Тем не менее выступление Матвеевского — это без сомнения шаг в сторону большей открытости. Соединённые Штаты и пальцем не повели, чтобы детально опровергнуть встречные обвинения РФ в нарушении ДРСМД. Напомним, Москва считает, что размещённые в Румынии и Польше пусковые установки Mk-41 могут использоваться для запуска не только противоракет, но и «Томагавков».

Вполне возможно, что брифинг Матвеевского, помимо дипломатического смысла, содержал в себе предупреждение «вероятным друзьям» из-за океана. Суть его заключалась в том, что Россия в состоянии ответить на разработку Соединёнными Штатами новых версий «Першингов» и на работы по увеличению дальности ракет, входящих в арсенал нынешних ОТРК.

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