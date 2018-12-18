Не повторять ошибок Горбачёва
Не повторять ошибок Горбачёва

Чем грозит России выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Одним из самых громких международных событий уходящего года в сфере безопасности без сомнения является заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Своё решение глава Белого дома анонсировал в свойственной ему витиеватой манере в 20-х числах октября.

Ситуация прояснилась ближе к середине ноября, когда точку зрения на ДРСМД озвучили другие официальные лица Соединённых Штатов. На текущий момент нам известно о том, что США не собираются выполнять Договор. В то же время наши «заокеанские партнёры» молчат по поводу готовности возобновить производство запрещённых ранее видов вооружения.

В РФ, как и ожидалось, раскритиковали планы и недомолвки Вашингтона. Москва настаивает, что невыполнение пунктов ДРСМД приведёт к негативным последствиям для безопасности всего мира. 17 декабря в интервью «Красной звезде» командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что ситуация вокруг ДРСМД будет учтена «при планировании боевого применения» войск, «которые никогда не воевали».

Щедрость Горбачёва

ДРСМД был заключён 8 декабря 1987 года между генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом. Лидеры двух держав договорились об уничтожении и об отказе от производства наземных ракетных комплексов, способных поражать цели на расстоянии от 500 до 5500 километров.

Это был первый в мировой истории документ о ликвидации нескольких классов смертоносного вооружения. Тогдашняя «прогрессивная общественность» ликовала. Наконец-то Москва и Вашингтон сделали первый реальный шаг на пути к окончанию холодной войны!

На первый взгляд, поводы для радости действительно были. Подлётное время американских «Першингов», которые были развёрнуты в ФРГ, до советских городов исчислялось 7-10 минутами. Конечно, Советский Союз мог симметрично ответить, а потом ударить по территории США. Но риск получить гарантированный неприемлемый ущерб был слишком велик, а до Штатов ракеты летели бы минимум 25 минут.

Поэтому решение Горбачёва заключить ДРСМД понять можно. Однако СССР явно переусердствовал в выполнении этого документа. Например, Москва по доброй воле утилизировала оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 9К714 «Ока», который не был указан в ДРСМД.

Да и сам процесс ликвидации включённых в договор вооружений (Пионер», «Темп-С», Р-12, Р-14), как вспоминают очевидцы, проходил с каким-то нездоровым энтузиазмом, которое граничило с безумием. Всё, что так долго создавали советские учёные и промышленность, было уничтожено в течение буквально двух лет.

Также стоит напомнить, что отечественный арсенал ракет средней и меньшей дальности значительно превышал американский. В частности, СССР уничтожил 117 объектов, имеющих отношение к запрещённому оружию (военные базы, склады, места обучения и средства испытаний), а США — 32.

Иными словами, несмотря на кажущуюся адекватность решения Горбачёва, обмен по факту был не равным. Ещё одно упущение генсека ЦК КПСС заключалось в том, что он не настоял на сокращении количества морских версий «Томагавков». Под ДРСМД наряду с «Першингами» попали исключительно сухопутные варианты этих грозных крылатых ракет.  

По какой причине Горбачёв столь усердно лишал свою страну ракет средней и меньшей дальности? ДРСМД принёс ему на Западе лавры миротворца. Генсеку ЦК КПСС были искренне благодарны в Европе, которую он избавил от перспективы стать жертвой ядерной войны между СССР и США. Однако Горбачёв пошёл на совершенно неоправданные уступки американцам, и мы до сих пор пожинаем плоды этой излишне лояльной политики к геополитическому противнику.

Штаты ничем не рискуют

Нельзя сказать, что выход США из ДРСМД застал Москву врасплох. Конечно, за океаном достаточно интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов, чтобы восстановить прежний ракетный потенциал в относительно короткие сроки. Однако американцы не спешат этого делать, хотя и могут начать угрожать России, если наша страна, по их мнению, в очередной раз переступит «красную черту».

В чём же дело? Поводом для разрыва ДРСМД послужили обвинения в адрес России, которые участились после 2014 года. Вашингтон полагает, что Москва разрабатывает или обладает запрещёнными боеприпасами. Речь идёт о подвижном ракетном комплексе РС-26 «Рубеж» (модернизированная версия РС-24 «Ярс», стоящего на вооружении РВСН) и крылатой ракете 9М729. «Рубеж», по утверждению американцев, может наносить удары на дальность менее 5,5 тысячи километров, а 9М729 — свыше 500 километров.

Встречные претензии Москвы касаются развёртывания глобальной системы ПРО США, которое происходит с 2002 года. Власти РФ считают, что Штаты могут использовать размещённые в Европе сухопутные противоракетные пусковые установки для гипотетического удара морскими «Томагавками».

Подавляющее большинство экспертов полагает, что спор между двумя державами носит скорее политический характер. По их мнению, Москва и Вашингтон говорят о технических характеристиках отдельных систем, которые теоретически могут выходить за рамки ДРСМД по показателям дальности. Но в реальности оба государства пока не считают нужным возобновлять массовое производство запрещённого оружия.

Более того, руководители США не могут не понимать, что Россия (пусть и не без труда) сможет ответить на разработку американцами «Першингов» нового поколения и на возобновление выпуска сухопутных «Томагавков». В арсенале РФ тот же РС-26, наземные версии «Калибров», усовершенствованные ракеты для семейства «Искандер». Кроме того, часть соединений РВСН могут нацелить свои ракеты стратегического назначения в сторону американских баз в Европе.

Чем же продиктовано решение Соединённых Штатов выйти из ДРСМД? Во-первых, Штаты ничем, по сути, не рискуют. Под гипотетический удар американцы подставляют в большей степени не свою военную инфраструктуру в Старом Свете, а старушку Европу. Во-вторых, у Соединённых Штатов достаточно ресурсов, чтобы начать и выиграть очередную гонку вооружений. При этом нашей стране придётся по-настоящему туго.

Остаётся лишь надеется, что история с ДРСМД послужит хорошим уроком нынешним руководителям. Американцы проявили себя расчётливыми и прагматичными переговорщиками, которые готовы, почуяв запах крови, забыть о своих обещаниях. Однако злиться на поведение США — абсолютно бессмысленное и ущербное занятие. Всё, что необходимо сейчас лидерам нашего Отечества, — это учиться на уроках прошлого и не повторять глупых и досадных ошибок Горбачёва.

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События: политика
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