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Политика
Подмосковье не введет QR-коды в транспорте при одном условии
1 июля, 2021 04:41
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Friedrich Stark via www.imago-im/www.imago-images.de
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что вход по QR-кодам в общественный транспорт вводить не будут, если сохраняться нынешние темпы вакцинации от COVID-19.
«…Мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», - сказал глава региона. По его словам, власти руководствуются количеством выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».
Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье ухудшается. Фиксируются рост числа госпитализаций людей с коронавирусом, и пока не вакцинируется достаточное количество людей, в регионе могут ввести новые ограничения.
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