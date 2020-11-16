Поддерживаемый Владимиром Путиным кандидат на выборах президента Молдовы проиграл

Kremlin.ru

На выборах президента Республики Молдова победила бывший премьер-министр, лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Ее соперник - пророссийский кандидат Игорь Додон - проиграл, несмотря на поддержку президента России Владимира Путина.

По итогам обработки 100% бюллетеней с избирательных участков внутри страны Санду набрала 56,28% голосов, Додон - 43,72%. В истории Молдовы это будет первая женщина-президент.

Санду назвала первоочередными задачами на посту главы государства объединение общества и восстановление экономики, пишут «Известия». Додон в свою очередь собирается разобраться, были ли нарушения на выборах.

«Мы собираем сейчас данные по всем нарушениям, которые были за рубежом, особенно с подвозом», - заявил он.

Додон возглавлял Молдову с декабря 2016 года. Перед последними выборами он получил поддержку Путина - в сентябре президенты провели видеоконференцию, в ходе которой российский лидер пожелал коллеге успехов и выразил надежду на продолжение работы «по восстановлению межгосударственных связей и по их развитию».

Ранее Додон призывал выйти на митинги 16 ноября.