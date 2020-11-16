Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Поддерживаемый Владимиром Путиным кандидат на выборах президента Молдовы проиграл

Лилия Караева
16 ноября, 2020 10:17
2 мин
Владимир Путин и Игорь Додон
Kremlin.ru

На выборах президента Республики Молдова победила бывший премьер-министр, лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Ее соперник - пророссийский кандидат Игорь Додон - проиграл, несмотря на поддержку президента России Владимира Путина.

По итогам обработки 100% бюллетеней с избирательных участков внутри страны Санду набрала 56,28% голосов, Додон - 43,72%. В истории Молдовы это будет первая женщина-президент.

Санду назвала первоочередными задачами на посту главы государства объединение общества и восстановление экономики, пишут «Известия». Додон в свою очередь собирается разобраться, были ли нарушения на выборах.

«Мы собираем сейчас данные по всем нарушениям, которые были за рубежом, особенно с подвозом», - заявил он.

Додон возглавлял Молдову с декабря 2016 года. Перед последними выборами он получил поддержку Путина - в сентябре президенты провели видеоконференцию, в ходе которой российский лидер пожелал коллеге успехов и выразил надежду на продолжение работы «по восстановлению межгосударственных связей и по их развитию».

Ранее Додон призывал выйти на митинги 16 ноября.

темы
Владимир Путин
выборы
Игорь Додон
Майя Санду
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!