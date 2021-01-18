Почти все ученики вернулись к очному обучению в школах

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Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что 18 января более 97% школьников вернулись к обучению в очном формате.

«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — цитируют замминистра «Ведомости».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что очные занятия в школах восстановят с 18 января. При этом, некоторые учебные заведения будут работать удалённо из-за карантина.