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Министр назвал дату возврата учеников в школы по всей России

Антон Мельников
15 января, 2021 17:40
1 мин
Елена Горбачева / Русская Планета
Елена Горбачева / Русская Планета

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, когда в школах восстановят очные занятия для учеников. По его словам, с 18 января все школьники вернутся к занятиям в учебных заведениях.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — заявил Кравцов.

Министр добавил, что 10 школ из семи регионов станут исключением. В них введен карантин из-за инфекции COVID-19.

Кравцов отметил, что сейчас в соцсетях распространяется информация о том, что дистанционный формат обучения в школах станет постоянным. Эти сообщения не соответствуют действительности, традиционное обучение никогда не будет заменено на дистанционный формат.

Глава министерства также сообщил, что ведомство продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в школах и призывает все субъекты выполнять санитарные нормы, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

темы
Минпросвещения
Школы
Школьники
Сергей Кравцов
дистанционка
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