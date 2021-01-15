Министр назвал дату возврата учеников в школы по всей России

Елена Горбачева / Русская Планета

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, когда в школах восстановят очные занятия для учеников. По его словам, с 18 января все школьники вернутся к занятиям в учебных заведениях.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — заявил Кравцов.

Министр добавил, что 10 школ из семи регионов станут исключением. В них введен карантин из-за инфекции COVID-19.

Кравцов отметил, что сейчас в соцсетях распространяется информация о том, что дистанционный формат обучения в школах станет постоянным. Эти сообщения не соответствуют действительности, традиционное обучение никогда не будет заменено на дистанционный формат.

Глава министерства также сообщил, что ведомство продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в школах и призывает все субъекты выполнять санитарные нормы, передаёт ФБА «Экономика сегодня».