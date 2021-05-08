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Почти не ездит в командировки и не выходит в свет: впервые за 17 лет график Путина изменился

Лилия Караева
8 мая, 2021 19:02
2 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 19:02
2 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

За последний год рабочий график президента России Владимира Путина впервые существенно изменился по сравнению с предыдущими периодами. С 7 мая 2020-го по 7 мая 2021-го глава государства почти не ездил в командировки и не участвовал в светских мероприятиях - исчезли концерты и посещения церемоний прощания и спортивных соревнований.

За прошедший год у Путина было 306 рабочих дней. Президент выполнил 737 дел - это 2,4 дела в среднем за день.

Он посвятил работе 26 суббот и 24 воскресенья. Путин поставил рекорд по телефонным разговорам - он провел 175 бесед.

За целый год президент ни разу не был за границей. В графике значатся только 10 командировок, 4 из них - в Сочи.

За всю его карьеру самый рекордный показатель - 71 командировка. Поездки состоялись в 2015 году.

За год Путин провел 167 встреч, 73 из которых онлайн.

«Коммерсантъ» посчитал, что президент 28 раз участвовал в культурных и светских мероприятиях, 6 из них онлайн. Для российского лидера это антирекорд: в предыдущие годы президент в среднем выходил в свет 106 раз.

Ранее сообщалось, что в этом году прием в Кремле по случаю Дня Победы не состоится.

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