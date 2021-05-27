Почти друзья: Пентагон отказался называть Россию врагом

Политика

Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби, комментируя грядущие учения военных инженеров Сербии и России, отказался называть Россию врагом.

Во время брифинга один из журналистов назвал РФ врагом НАТО. При этом Кирби остановил представителя СМИ и отметил, что в Пентагоне никто Россию так не называет.

Кирби отметил, что подробностей о предстоящих учениях не знает. Пресс-секретарь заострил внимание на том, что Россия и Сербия являются независимыми государствами и сами могут обсуждать свои учения и двусторонние отношения, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава Белого дома обсудит стратегическую стабильность, Украину и Беларусь.