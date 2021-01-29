Политика

«Почта России» опубликовала на сайте госзакупок тендер на выполнение работ по развитию своего мобильного приложения. В документации госкомпания описала подрядчику задание, используя фразу «х** знает в чём отличие».

Информация о тендере на выполнение работ по развитию функциональности маркетплейса в мобильном приложении есть на официальном сайте госзакупок. Начальная цена - 24,5 млн рублей.

Авторы документации использовали некорректную формулировку в одном из приложений к разъяснению техзадания. Они описывали, чем меню футера (элемента в нижней части сайта) отличается от футера whitelabel.

«Открытые медиа» сделали скриншот из документации закупки. Уточняется, что сотрудники компании опубликовали файл с нецензурным высказыванием 14 января.

Ранее в нескольких решениях российской судьи нашли совет «сосать».