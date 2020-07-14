Почему Владимир Путин швырял и раскручивал ручку на недавних совещаниях

Политика

Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об экспрессивном использовании ручки Владимиром Путиным на недавних совещаниях. В одном случае глава государства швырнул ее в сторону видеокамеры, в другом - раскрутил.

Песков заявил, что президент используется ручку, как все - «чтобы писать». Он призвал не забивать голову «ненужными инфоповодами», рассказывают «Известия».

26 мая на совещании с главой МЧС Евгением Зиничевым по борьбе с паводками и пожарами Путин бросил ручку от переполнивших эмоций. Это произошло в тот момент, когда он говорил, что из-за стихийных бедствий люди остаются без жилья или их жизнь находится в опасности.

13 июля сообщалось, что президент раскрутил ручку во время совещания по вопросам развития страны и исполнения национальных проектов. На нем обсуждалась обязанность властей обеспечить россиян жильем.