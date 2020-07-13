Владимир Путин раскрутил ручку по время совещания

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Президент Российской Федерации Владимир Путин раскрутил пишущую ручку во время совещания по вопросам развития страны и исполнения национальных проектов.

Ручка, которую раскрутил на столе президент России аналогична, или даже та же самая, что была резко брошена на стол во время совещания, связанного с обсуждением проблем, возникших при ликвидации паводков и возгораний на территории страны.

Фрагмент трансляции заседания с бросанием пишущей ручки на президентский стол получил широкое освещение в средствах массовой информации и множество различных откликов от зрителей, сообщает издание «Московский комсомолец».

Во время проводимого совещания, но котором президент раскрутил ручку, речь шла об обязанности власти по обеспечению жителей России достаточным количеством жилья достойного качества.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин швырнул ручку на совещании по пожарам.