Почему Беларусь «отброшена назад» и кто в этом виноват - не стал отвечать глава МИД республики

Политика

Отношения между Беларусью и западными странами ухудшились. Более того, они «находятся в кризисной ситуации». Об этом в беседе с журналистами телеканала Euronews заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

По его словам, белорусские власти всегда рассматривали ЕС как «второго после России экономического партнера» и как источник новых технологий и инноваций для республики. Он отметил, что период отсутствия санкций положительно сказался на развитии страны.

«И поверьте, за последние пять лет после отмены санкций против Беларуси мы достигли гораздо большего, чем за 15 лет санкционного режима против Беларуси», — сообщил министр.

Также Макей согласился с мнением о том, что идея более демократичной системы в Беларуси в настоящее время выглядит все более отдаленной, чем раньше. При этом ответ на вопрос, кто виноват в такой ситуации он считает очевидным.

«Вопрос только в том, почему это произошло, почему Беларусь отброшена назад и благодаря кому она отброшена. Вопрос риторический», — приводит слова министра TUT.by.

Ранее Маке признал чрезмерность действий в отношении протестующих. Об этом в нашем материале.