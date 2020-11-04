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Политика
Победила не дружба: Оба кандидата в президенты США успели заявить о своей победе
4 ноября, 2020 23:10
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Youtube / C-SPAN
В США продолжается подсчёт голосов избирателей на выборах президента. Несмотря на то, что процесс еще не завершён, и кандидат от Демократической партии Джо Байден и претендент от Республиканской партии Дональд Трамп заявили о победе. Каждый о своей.
Соответствующие сообщения Трампа и Байдена были размещены в социальной сети Facebook.
Отметим, что соцсеть помечает эти публикации как преждевременные и напоминает, что подсчет голосов избирателей еще не окончен, передают «Известия».
Ранее штаб Трампа направил в суд иск с требованием остановить подсчёт голосов в штате Мичиган.
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