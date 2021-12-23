По закону-то будет?: обычные пенсионеры оказались не так интересны для Путина, как силовики

Политика

В следующем году правительство РФ должно будет сделать все, чтобы индексировать пенсии выше, чем запланировано и, тем самым компенсировать уровень инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

Одна из участниц встречи с главой РФ напомнила, что индексация пенсий на следующий год запланирована на уровне 5,9%. При этом такой уровень значительно ниже, чем наблюдаемая в стране инфляция. Законодательно же предусмотрена индексация не ниже инфляции.

«Это намного ниже инфляции, цены растут быстрее, — отметила журналистка. — Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону должна соответствовать уровню инфляции?».

Отвечая на вопрос Путин пообещал, что будет сделано все, чтобы компенсировать разницу. При этом в ходе ответа президент «переключился» на силовиков.

«Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», — заявил президент, отметив, что, в целом, властям удавалось сдерживать свои обещания.

«Мы обязательно это сделаем», — подчеркнул Путин, после чего рассказал о планах по индексации в отношении сотрудников силовых структур.

«В следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку», — сообщил он. Президент пояснил, что это необходимо, чтобы «выровнять» доходы сотрудников правоохранительной сферы и силовых структур. В том числе, решение коснется пенсий военнослужащих.

Ранее стало известно, что Путин пообещал больше денег военным и снова заморозил пенсии.