«Друзьям» - всё, пенсионерам – заморозку: Путин пообещал больше денег военным и снова заморозил пенсии
Заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава РФ пообещал увеличивать пенсии военных.
Согласно указу, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, введенный в 2014 году, продлевается до конца 2024 года. Предыдущее распоряжение о заморозке должно было утратить силу в конце 2023 года.
В этот же день глава РФ выступил на коллегии Минобороны. Президент пообещал, что индексация выплат военным будет продолжаться. При этом Путин отметил, что уровень выплат военнослужащим должен превышать уровень зарплат в ведущих отраслях экономики.
«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», — приводит слова президента «ТАСС».
Также в ходе выступления на коллегии Минобороны Путин заявил о надоевших ему манипуляциях США.