Надоевшие манипуляции США и вина Европы: почему Путин стучал по трибуне на заседании Минобороны
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о надоевших ему манипуляциях США. Также глава государства назвал виновных в той напряженности, которая складывается в Европе.
Путин заметил, что США заняли такую позицию, что отрицают международное право и устав ООН, когда они мешают Штатам.
«А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права... Эти манипуляции надоели», - сказал Путин с характерной интонацией. Видео выступления приводит RIA_Kremlinpool.
Говоря о виновных в ситуации в Европе, президент несколько раз стукнул по трибуне.
«На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать... На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала», - сказал Путин под стук по трибуне.
На том же совещании Путин потребовал нестандартных решений от российской армии.