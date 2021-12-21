Владимир Путин хочет нестандартных решений от российской армии
В современных военных конфликтах нет шаблонов, они развиваются непредсказуемо. Победа оказывается за теми, кто умеет принимать нестандартные решение и такие специалисты нужны российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны.
«Мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону», — отметил глава РФ.
По его словам, ключевая роль в таких столкновениях по прежнему принадлежит командованию и многое зависит от знаний, опыта и личных качеств этих кадров.
«И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения», — приводит слова президента РИА «Новости».
Также глава РФ заявил о важности своевременной индексации зарплат военных. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».