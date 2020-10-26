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По призыву Тихановской белорусы общим фронтом вышли на народную забастовку

Лилия Караева
26 октября, 2020 12:01
2 мин
Светлана Тихановская
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26 октября рабочие белорусских заводов вышли на общенациональную забастовку, которую объявила оппозиционерка Светлана Тихановская. Забастовку начали и студенты нескольких факультетов белорусских университетов.

К ней присоединились сотрудники завода «ГродноАзот». Бастуют также рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) и ЗАО «Атлант». Они идут колонной и скандируют «Далучайся!» («Присоединяйся!»).

К забастовке присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ) и «Белкомунмаша». В народной забастовке участвуют строители ЖК «Лазурит» в Минске и Минского электротехнического завода (МТЭЗ) им. В. И. Козлова.

В общенациональной забастовке принимают участие студенты Белорусского государственного университета (БГУ), Минского лингвистического университета (МГЛУ), Белорусского университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), медицинского университета (БГМУ).

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сообщение правительства Беларуси, предприятия работают в штатном режиме.

Тихановская объявила общенациональную забастовку с 26 октября. Накануне истек срок ее ультиматума: она требовала отставки президента Беларуси Александра Лукашенко, прекращения насилия к митингующим и освобождения политзаключенных.

Ранее сообщалось, что Тихановская начала формирование нового правительства Беларуси.

темы
Беларусь
забастовка
Светлана Тихановская
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